Friuli Venezia Giulia capofila del progetto "Ciclovia delle Lagune"

Il 75% del tracciato in sede propria, quindi senza automobili. 22 chilometri attraversano aree protette toccandosi sei siti Natura 2000

di Maurizio Mervar

Il Friuli Venezia Giulia è capofila del progetto per la "Ciclovia delle Lagune" che avrà il 75% del tracciato in sede propria, quindi senza automobili, il restante 25% in sede promiscua sarà su strade a basso livello di traffico e con limiti di velocità.



Il percorso coniuga valori naturalistici, paesaggistici e storici. 22 chilometri attraversano aree protette toccandosi sei siti Natura 2000 che sono il Carso, la Cavana di Monfalcone, la foce dell'Isonzo, la Valle Cavanata, il corso del fiume Stella e le lagune di Grado e Marano. Per per dare intermodalità e quindi per poter abbinare alla bicicletta altri mezzi di trasporto l'itinerario tocca il Trieste Airport, le stazioni ferroviarie di Trieste, Monfalcone, Ronchi, Cervignano, San Giorgio, Palazzolo dello Stella e Latisana e i porti di Muggia, Grado, Marano e Lignano. La Costiera triestina avrà finalmente una pista ciclabile dedicata e panoramica e così anche il tratto San Giorgio di Nogaro-Palazzolo-Latisana.





(Nel servizio Fabio Gon, coordinatore del progetto Ciclovia Trieste - Venezia)