Cresce il numero dei ricoveri Covid ma la situazione è ancora gestibile

Oggi sono trenta, sei volte tanto, più del doppio della stessa data di un anno fa. La Zona gialla è comunque ancora lontanissima

di Antonio Di Bartolomeo

Un mese fa i ricoverati positivi al coronavirus erano appena cinque in Friuli Venezia Giulia. Oggi sono trenta, sei volte tanto, più del doppio della stessa data di un anno fa. Tre si trovano in terapia intensiva.



I numeri sono ancora ampiamente gestibili dal sistema sanitario regionale e in rapporto alla capacità di posti letto totali dichiarati, la situazione è tra le migliori in Italia: la zona gialla è lontanissima.



Tuttavia l'incremento di ricoveri è costante ed è l'effetto diretto della variante Delta, che ha portato con sé una risalita dei casi, oggi sono 5 volte più di un mese fa su base settimanale.



Per ora i due reparti per le malattie infettive, di Udine e Trieste, riescono a far fronte all'afflusso di positivi, ma sono vicini al limite. Così entro venerdì aprirà di nuovo un reparto covid alla pneumologia di Pordenone, area che quasi sempre durante la pandemia ha aiutato le altre, più in difficoltà.



Oggi le parti sono rovesciate: quasi la metà dei 30 ricoverati viene dal Friuli Occidentale, dove si registra l'incidenza più alta della regione. Solo una minoranza degli ospedalizzati è completamente vaccinata: si tratta perlopiù di fragili o grandi anziani. Gli altri sono sopprattuto non vaccinati, tra i 20 e i 40 anni



Intervista a Roberto Luzzati, primario infettivologia Trieste