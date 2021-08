Maltempo nel pordenonese: danni a vigneti, frutteti, mais e soia

La ricognizione dei danni è ancora in corso

di Antonio Farné

La violenta ondata di maltempo di lunedì (16/8/2021) sera ha lasciato ferite profonde anche nelle campagne. Agricoltura in ginocchio, soprattutto nel pordenonese.



Azzano Decimo, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia i territori più colpiti. Interi vigneti abbattuti, proprio alla vigilia della vendemmia stagionale. Ma bombe d’acqua e raffiche di vento hanno infierito anche su altre colture, come il mais, la soia, gli alberi da frutta.



La ricognizione dei danni è ancora in corso. Un’emergenza figlia dei cambiamenti climatici. Secondo le stime di Coldiretti l’agricoltura italiana soltanto nel 2021 ha subito oltre un miliardo di danni a causa degli eventi estremi, fenomeni sempre più frequenti.



Gli agricoltori chiedono allora di non essere lasciati soli. Coldiretti presenterà alla Regione la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità con conseguenti indennizzi alle aziende più colpite.