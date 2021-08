Ecco come si svolgeranno le elezioni amministrative in 38 comuni del Fvg

Via al periodo di par condicio. La testata Rai Tgr Fvg seguirà la tornata elettorale con una serie di tribune politiche

di Andrea Vardanega

Il turno amministrativo del 3 e 4 ottobre riguarda in tutto 404.981 abitanti del Friuli Venezia Giulia - circa un terzo della popolazione - per un totale di 38 sindaci da scegliere e altrettanti consigli comunali da rinnovare.I comuni più popolosi che vanno al voto sono Trieste e Pordenone, dove è previsto un turno di ballottaggio per il 17 e 18 ottobre nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il 50 per cento più uno dei voti validi.Ballottaggio possibile anche a Cordenons e a San Vito al Tagliamento, mentre negli altri 34 comuni diventerà subito sindaco il candidato più votato.Tra questi, ci sono i grossi centri come Latisana, Muggia, Tarcento e Grado, fino alle realtà più piccole: con Drenchia, con i suoi 134 abitanti, che tra i comuni che vanno al voto è quello meno popoloso.La prima scadenza per le forze politiche è la presentazione delle candidature: le firme (che sono in numero diverso e crescente a seconda della dimensione del comune) vanno presentate presso la segreteria comunale tra le 8 e le 20 di lunedì 30 agosto e tra le 8 e le 12 del 31 agosto.Tutte le informazioni sulle regole per l'esercizio del diritto di voto si possono ottenere dal sito dedicato alle autonomie locali dalla Regione, oppure rivolgendosi ai singoli comuni.La redazione della Tgr Fvg seguirà questa tornata elettorale con servizi dedicati all'interno dei telegiornali; per i due capoluoghi, sono previste anche tribune elettorali, che in questa prima fase riguarderanno i consiglieri comunali uscenti, e andranno in onda su Raitre a diffusione regionale il 24 agosto alle 13.15 per Trieste, e il 25 agosto alla stessa per Pordenone, con successiva replica radiofonica.Nelle settimane immediatamente precedenti il voto, verranno realizzate tribune elettorali riservate alle singole liste e ai candidati a sindaco. Per i due capoluoghi, la rai trasmetterà anche messaggi autogestiti gratuiti, da realizzare con le modalità previste dalla legge a cura delle forze politiche che ne faranno richiesta alla nostra redazione.