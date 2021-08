Contagi, la grande fuga dal tracciamento allarma i sanitari

La denuncia è dei dipartimenti di prevenzione in difficoltà nell'individuare i contatti diretti dei soggetti positivi al tampone

di Lara Boccalon

Gli esperti del tracciamento li chiamano casi "orfani", cioè non collegati ad altri contagi o a focolai. In FVG stanno aumentando, la denuncia è dei dipartimenti di prevenzione in difficoltà nell'individuare i contatti diretti dei soggetti positivi al tampone sempre più reticenti nel fornire le informazioni necessarie per proseguire le indagini epidemilogiche.



Intervista a Claudia Zuliani

direttrice dipartimento prevenzione dell'azienda friuli centrale asufc



Fuggono dal tracciamento, non specificano che luoghi hanno frequentato che persone hanno visto nei giorni precedenti

non e' obbligatorio ma noi contiamo sulla collaborazione dei cittadini che devono capire che il tracciamento e' fondamentale per arginare la diffusione del virus specie in questo monento di prevalenza della variante delta ormai oltre il 90%



Varie le scuse accampate dai reticenti, giovani e meno giovani, per sfuggire alla quarantena, di 7 giorni per i vaccinati, e al conseguente tampone successivo.



timore perdere vacanze e problemi sul lavoro



Difficile cosi risalire ai contagi e frenarne la diffusione, come confermano gli ultimi dati sui nuovi focolai in regione:89 quelli registrati all'8 agosto 40 dei quali solo nell'azienda sanitaria friuli centrale, al raddoppio e che conta anche 87 nuovi casi orfani, non associati a focolai, aumentati del 30%. Per la gran parte contagi di non vaccinati e legati ad incontri tra amici, casi raddoppiati rispetto alla settimana precedente osserva con preoccupazione il coordinatore della task force covid barbone mentre l'assessore alla salute riccardi rilancia l'appello alla collaborazione



Riccardi