Grandinata eccezionale nel pordenonese, molti danni

Grossi chicchi di ghiaccio hanno danneggiato capannoni, abitazioni private, auto, orti e vigneti. I comuni più colpiti chiedono l'aiuto finanziario della regione. Per l'Arpa un territorio tra i più esposti a questi eventi in regione

di Lillo Montalto Monella

Friuli terra di temporali e primule, per dirla con Pasolini. In alcune zone più che altrove, direbbe la scienza.



Il pordenonese è uno dei territori - assieme alle valli del Natisone - dove sono più frequenti temporali forti ma soprattutto grandinate. E non è solo un'impressione dovuta alla violenta grandinata di questa mattina, quando dalle 7 alle 7 e un quarto sono caduti chicchi grandi come palle da tennis.



Lo certifica un rapporto dell'Arpa regionale, che in regione ha installato ovunque dei pannelli di polistirolo, ispezionati dopo ogni grandinata.



I climatologi hanno messo in guardia da tempo: dobbiamo abituarci a fare i conti con eventi sempre più estremi, sempre più pericolosi e sempre più frequenti.



E tra gli eventi estremi - precisa Coldiretti - sono praticamente triplicate le grandinate con 11 tempeste di ghiaccio al giorno a livello nazionale, da inizio estate, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno



Oggi i residenti di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento hanno letteralmente toccato con mano gli effetti di un clima sempre più imprevedibile, tanto che la sindaca di Fiume Veneto ha chiesto un aiuto finanziario da parte della regione.



Il vicegovernatore e assessore con delega alla Protezione civile Riccardi afferma: "Acquisiremo dal comune queste informazioni e cercheremo di capire quali sono le risposte che possono essere date in relazione alle norme vigenti che distinguono le attività di natura privata da quelle pubbliche"



L'Osmer sottolinea come i parametri energetici di questo temporale siano stati eccezionali, di rara intensità.



La grandine, che si è abbattuta in diverse altre regioni del nord Italia, è l'evento più temuto dagli agricoltori in questo momento, quando le colture sono prossime alla raccolta, in quanto in pochi minuti può andare perso un intero anno di lavoro.



Coldiretti Pordenone, che terminerà i rilievi nei prossimi giorni, indica che sono state le coltivazioni specializzate con il più alto valore, come i vigneti, ad aver subito danni importanti. Danni non solo ai grappoli asportati, ma anche a quelli che rimangono sui tralci. Tanta frutticoltura si è salvata grazie alle reti antigrandine.



Da più parti si leva il grido per strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia.