Green pass nelle mense: aziende in ordine sparso

Posizioni diverse anche tra le organizzazioni degli industriali.I sindacati storcono il naso: "una forzatura"

di Antonio Di Bartolomeo

Aziende in ordine sparso in Friuli Venezia Giulia sulla necessità di green pass per l'accesso al servizio mensa interno. La legge parla di obbligo per "servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso".



La formulazione lascia spazio a diverse interpretazioni a seconda che si consideri o meno la mensa non accessibile agli esterni come un ristorante qualsiasi. Così, c'è chi è già avviato i controlli e chi no.



La Calligaris è stata tra le primissime a partire. La verifica del codice QR è stata affidata alla ditta veneta che si occupa del servizio mensa, spiega la direttrice del personale Francesca Pozzi.



Sul punto di fare lo stesso il gruppo Fantoni, che attende un ulteriori chiarimenti: le prime comunicazioni stanno per essere inviate ai lavoratori. Se arriverà il via libera, chi non ha il certificato verde potrà consumare solo fuori dallo stabilimento, specifica il consigliere delegato Giorgio Barzazi.



Tutto rimane come prima con rigidi protocolli anti-contagio, invece, alla Fincantieri.



Anche tra le due Confindustrie regionali non c'è consenso. Per la presidente di Udine Anna Mareschi Danieli la legge obbliga le imprese a riservare la mensa ai possessori del codice QR, mentre Michelangelo Agrusti di Confindustria Alto Adriatico attende un chiarimento dal governo.



I sindacati confederali storcono il naso di fronte a quelle che definiscono forzature degli industriali e invitano al confronto



Nel servizio Villiam Pezzetta, segretario regionale Cgil