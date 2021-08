Un oro e due bronzi, il ricco bottino degli atleti regionali alle olimpiadi

Con il ritorno dei medagliati sono questi i giorni della festa e poi di nuovo a lavorare a testa bassa verso Parigi 2024

di Livia Liberatore

Medaglie da tenere nel cassetto, emozioni, gare che fanno la storia dello sport del Friuli Venezia Giulia.



Tokyo 2021, un oro, due bronzi, tanti successi. Il trionfo del toro di Buja Jonathan Mìlan, medaglia d'oro nel ciclismo su pista, inseguimento a squadre, che insieme a Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna, ha scritto una nuova pagina di storia, ottenendo il record mondiale. E poi Mirko Zanni che splende a Tokyo con un bronzo nel sollevamento pesi e torna incredulo e festeggiatissimo nella sua Pordenone, Mara Navarrìa da Carlino e quel bronzo nella spada a squadre dedicato alle mamme atlete.



C'è la buona prova di Stefano Tonut nella nazionale di basket, c'è la triestina Francesca Genzo nella canoa kayak, che riporta l'azzurro in gara ai giochi dopo 9 anni e arriva settima nel K1 200 metri. C'è qualche delusione, la veterana olimpica Chiara Cainero nel tiro a volo e la tuffatrice Noemi Batki che non arrivano dove avrebbero voluto. E la farfalla dell'Asu Alexandra Agiurgiuculese, che dopo aver strappato all'ultimo un pass per Tokyo, non è riuscita a farsi largo tra le prime dieci ginnaste del mondo.



Ci sono infine le vittorie dietro le quinte. Quella del goriziano Paolo Camossi, allenatore del campione Marcell Jacobs che porta a casa due ori e riscatta l'atletica leggera italiana. E quelle tante medaglie della nazionale di atletica della Giamaica che dal 2006 ha scelto come sede del suo ritiro estivo Lignano, medaglie che sentiamo un po' nostre. E' il momento della festa, e poi di nuovo a testa bassa verso Parigi 2024