In anteprima al festival di Locarno il film restaurato "La statua vivente"

Girato e ambientato a Trieste e fino a poco tempo fa considerato perduto e ritrovato in una collezione privata. L'ultima fatica della Cineteca del Friuli

La Cineteca del Friuli presenta in anteprima al festival di Locarno il restauro del film La statua vivente (1943) di Camillo Mastrocinque, girato e ambientato a Trieste e fino a poco tempo fa considerato perduto e ritrovato in una collezione privata del sud america. La proiezione domani (13 agosto) alle 18 e sarà introdotta dallo studioso triestino Sergio Germani.



La fonte letteraria del film è il dramma ottocentesco "La statua di carne" di Teo-baldo Ciconi, natio di San Daniele del Friuli, da cui erano già state tratte tre versioni cinematografiche in epoca muta. La protagonista femminile accanto a Fosco Giachetti che interpreta il marinaio Paolo, è l'attrice triestina Laura Solari nel doppio ruolo della candida Luisa, di cui Paolo si innamora ma che perderà, e di Rita, una prostituta fisicamente identica a Luisa.



In una piccola parte, doppiato, appare Angelo Cecchelin, il massimo attore comico del teatro dialettale triestino, ma star del film è la stessa Trieste con il Porto Vecchio, la fiera di San Nicolò di viale XX settembre, il Bacino Sacchetta, la baia di Sistiana e si intravedono anche alcune vie e palazzi cittadini.



Oggi (12 agosto) sempre a Locarno premiato alla carriera il direttore della fotografia di origini carniche Dante Spinotti