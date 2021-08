Bufera nel pordenonese, ventisette sfollati ad Azzano Decimo

Le raffiche violentissime hanno scoperchiato una casa, facendo precipitare i detriti sul tetto di uno stabile vicino, che ha subito danni pesantissimi

di Antonio Farné

Un cocktail micidiale di pioggia, grandine, vento. Una bufera violentissima, durata solo mezz’ora, capace però di lasciare il segno. Friuli occidentale sferzato dal maltempo nel pomeriggio di ieri (17/8/2021), e i Vigili del fuoco, coadiuvati da squadre provenienti dai Comandi di Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Forlì e due autoscale provenienti da Torino e Cremona, stanno ancora lavorando allo smaltimento di decine di richieste di intervento.



L’epicentro ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, dove il vento ha scoperchiato una casa, facendo precipitare i detriti sul tetto di uno stabile vicino, che ha subito danni pesantissimi. Sembrano i postumi di un terremoto. Per fortuna nessun ferito, ci sono però ventisette sfollati, quasi tutti di origine straniera. Per loro il Comune ha predisposto alloggi di fortuna.



Colpito anche Fiume Veneto, sempre nel pordenonese, già messo in ginocchio dalla violenta grandinata di inizio agosto. Anche qui danni rilevanti ad abitazioni e aziende.