Trent'anni di Mittelfest. L'inaugurazione a Cividale del Friuli

L'Europa alla prova del rinnovamento artistico in un'epoca storica di ridefinizione della propria identità. Alla cerimonia anche il presidente sloveno Pahor

di Lillo Montalto Monella

Taglio del nastro ufficiale per la 30esima edizione del Mittelfest a Cividale con la cerimonia di apertura in Duomo alla presenza del presidente della Slovenia, Borut Pahor, di quello della Regione Fedriga, dell'assessore alla cultura Gibelli e delle autorità locali.



La kermesse, che porta in regione il meglio del teatro, della danza e della musica della Mitteleuropa, è ad un punto di svolta: nata nel 1991, un momento cruciale per i destini del nostro continente, è alla prova del rinnovamento artistico in un'epoca storica di ridefinizione della propria identità.



31 progetti artistici provenienti da 13 Paesi, tra cui 18 prime assolute, il festival fino al 5 settembre è tutto dedicato agli "Eredi". Agli eredi non solo della rassegna, che in primavera ha lanciato un concorso artistico per under 30, ma agli eredi tutti della Mitteleuropa, perché ha ancora senso - e ne avrà sempre più - parlare di Mitteleuropa nel 21esimo secolo.







(Nel servizio Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, e Paolo Petiziol, presidente Associazione Mitteleuropa)