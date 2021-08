A Cividale inaugurazione ufficiale di Mittelfest, trentesima edizione

Ci sarà anche il presidente sloveno Borut Pahor. In programma la prima assoluta di "Europeana, breve storia del XX secolo" di Lino Guanciale

Si inaugura la trentesima edizione del Mittelfest a Cividale del Friuli. Il festival è in realtà già cominciato venerdì con i primi spettacoli e il concerto "Il Ponte del Diavolo" della FVG Orchestra. Sabato invece l'inaugurazione ufficiale, alle 17 nel Duomo, cui parteciperà anche il presidente sloveno Borut Pahor. A fare gli onori di casa il governatore Massimiliano Fedriga, l'assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli e la sindaca Daniela Bernardi. Tra gli spettacoli in calendario, la prima assoluta "Europeana, breve storia del XX secolo" di Lino Guanciale, alla chiesa di San Francesco alle 19 e poi di nuovo alle 21.30.



Prima nazionale anche per lo spettacolo di danza "Mnémosyne" del coreografo ungherese Josef Nadj, al Museo Archeologico Nazionale alle 16, alle 18 e alle 20. Ma ci sarà spazio anche per lo spettacolo itinerante "Remote", guidato da una voce digitale in cuffia dei tedeschi Rimini Protokol.