Secondo la camera di Commercio solo le aziende strutturate sopravviveranno

Crescono le società di capitali, aumentano le fusioni, a discapito delle imprese individuali, crollano i consorzi e le cooperative.

Solo le imprese più strutturate ce la fanno. O meglio, hanno più possibilità di sopravvivere alla tendenza, ormai di lungo periodo in Friuli Venezia Giulia, del calo del numero delle aziende. Crescono le società di capitali, aumentano le fusioni, a discapito delle imprese individuali, crollano i consorzi e le cooperative. Lo mostrano i dati della Camera di commercio Pordenone e Udine che confrontano il 2020 con il 2019 e con i cinque anni precedenti.



L'impatto del Covid sul tessuto imprenditoriale della regione è ancora da misurare, precisa il presidente Giovanni da Pozzo. Se più di 600 imprese del terziario sono scomparse per le conseguenze della pandemia, come emerge dall'Osservatorio congiunturale sul secondo trimestre di Confcommercio Fvg, non è ancora chiaro quali saranno alla fine i settori che ne usciranno più forti e quelli che subiranno una crisi più duratura. Il turismo e la cultura hanno sofferto ma negli ultimi mesi sono ripartiti, così come le costruzioni anche grazie ai bonus del governo. Il bilancio è positivo per l'export, soprattutto nel comparto della meccanica, mentre si confermano le difficoltà del commercio tradizionale e degli esercizi pubblici