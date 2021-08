In Val Raccolana tornano i bebè, non nascevano più bimbi da decenni

La scelta di una giovane famiglia di trasferirsi in una frazione con dieci abitanti. E Chiusaforte, dopo mezzo secolo, ha festeggiato un parto in casa

di Lillo Montalto Monella

Erano 13 anni che a Tamaroz, frazione del comune Chiusaforte, non si udiva il vagito di un neonato.



10 residenti fissi inclusa la nuova arrivata, nata sei settimane fa all'ospedale di Tolmezzo.



L'ultimo fiocco rosa di una nuova avanguardia di bimbi nati negli ultimi 2-3 anni in queste zone dell'Alto Friùli. Nella vicina Sella Nevea a fine 2019 si è tirata nuovamente fuori una culla dopo 35 anni. Ne sono seguite altre due. A Chiusaforte l'anno scorso la cicogna è arrivata in casa, non all'ospedale: non succedeva da 50 anni.



Originaria di Gonars, Silvia Danielis, la mamma della bimba di Tamaroz, questi posti li frequentava da bambina, e nel 2015 - dopo varie esperienze all'estero, da Londra a Budapest - decide di fare proprio qui il nido con il compagno, appassionato scalatore.



Fino a 2-3 anni fa essere madre e lavoratrice in questa remota frazione della Val Raccolana, sarebbe stata un'impresa impossibile; ma grazie alle opportunità di telelavoro, avviate già prima del covid, vivere in un'oasi di pace e avere una carriera non sono più due concetti che fanno a pugni.



Silvia lavora nella promozione turistica. Nomade digitale per eccellenza, direbbe qualcuno: 2-3 giorni in ufficio, 2-3 giorni da casa.