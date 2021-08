Rototom Sunsplash, compleanno con tanta nostalgia

Il festival reggae "esiliato" in Spagna debuttò nel 1991. In tanti lo rimpiangono ma, dice il fondatore, non si sono le condizioni per tornare

di Lillo Montalto Monella

Uno dei più grandi festival al mondo, il più grosso festival reggae d'Europa, per 10 anni si è tenuto ad Osoppo finché, nel 2009, si è spostato in Spagna.

Un autoesilio dovuto non solo al taglio dei contributi pubblici, ma soprattutto a un'inchiesta giudiziaria per agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti finita in assoluzione “perché il fatto non sussiste”.



Il Rototom SunSplash compie quest'anno 30 anni e - se non fosse stato per il Covid - si sarebbe dovuto tenere proprio in questi giorni a Benicassim, sulla costa a nord di Valencia, davanti a oltre 200 mila persone. Ritorno economico sulla comunità spagnola calcolato in 20 milioni di euro all'anno. Inutile dire che ad Osoppo in tanti lo rimpiangono, come dalle voci che abbiamo raccolto.



Fondato in una vecchia balera di Gaio di Spilimbergo nel '91 e transitato negli anni da Pordenone e da Lignano, si stima apportasse indirettamente alle casse del centro della pedemontana sui 7 milioni di euro l'anno.

Di ritorno al parco del Rivellino si potrebbe parlare solo a fronte di una volontà degli organizzatori, dice il sindaco Luigi Bottoni.



Una volontà che al momento purtroppo non c'è. Come dice l'organizzatore del festival, il goriziano Filippo Giunta, in Spagna "finalmente ci hanno considerato come un'impresa economica, mentre in Italia sembrava fossimo quattro sbandati che fumavano spinelli". E conclude Giunta: "Il nostro cuore è in Friuli ma non ci sono le condizioni per tornare".