Ospedali fuori dall'emergenza. I reparti covid non sottraggono personale

A regime la riorganizzazione sanitaria in corsia. Ma il merito è anche della bassa ospedalizzazione dovuta ai vaccini. E Fedriga chiede allo Stato una massiccia campagna social per promuovere le immunizzazioni

di Lorenzo Gherlinzoni

Nella fase attuale, la gestione dei pazienti covid all'interno degli ospedali regionali non è più improntata all'emergenza.



Si direbbe che non sono passati invano questi ultimi 18 mesi: la sanità del Friuli Venezia Giulia ha infatti imparato a far fronte alla pandemia sul piano organizzativo.



Ne è un esempio l'ospedale di Udine, dove il covid viene regolarmente gestito senza più dover pesare - sottraendo personale ed energie - sugli altri reparti e sulle chirurgie, che hanno ripreso a operare regolarmente.



Una situazione resa possibile dal progredire della campagna vaccinale.



A tal proposito, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni Massiliano Fedriga ha avanzato al governo la proposta di una grande campagna sul web e sui social, un'operazione verità, con tanto di scienziati influencer, per convincere a immunizzarsi quella zona grigia di indecisi - e sono milioni in tutt'Italia - che ancora non si fidano.