Variante delta: in FVG lo stesso numero di ricoveri dell'ottobre 2020

Nel bollettino di ieri si contavano 45 ospedalizzati positivi al coronavirus, un numero analogo a quello dello scorso 15 ottobre, all'alba della seconda ondata. Un dato preoccupante anche quello dell'età media dei malati, che sono sempre più giovani.

di Antonio Di Bartolomeo

Un agosto che negli ospedali del Friuli Venezia Giulia equivale allo scorso ottobre. Nel bollettino di ieri si contavano 45 ospedalizzati positivi al coronavirus, un numero analogo a quello dello scorso 15 ottobre, all'alba della seconda ondata, quando iniziò una drammatica impennata di casi, ricoveri e decessi. Insomma, gli effetti sugli ospedali dell'epidemia hanno quasi due mesi di svantaggio rispetto allo scorso anno. I ricoveri totali erano appena 12 il 23 agosto 2020, ora siamo quasi quattro volte quel livello. In terapia intensiva erano ospitati appena 2 pazienti, oggi ne abbiamo 11. Gli esperti attribuiscono questa differenza a diversi fattori. Innanzitutto è come se oggi ci fosse un altro virus, la variante delta rispetto al ceppo tradizionale è contagiosa almeno il doppio. L'estate scorsa, inoltre, godevamo ancora degli effetti del lockdown della primavera precedente, che aveva quasi azzerato la circolazione virale. Quest'anno abbiamo i vaccini a mitigare le conseguenze, e lo si vede dall'abbassamento dell'età media dei ricoverati: i più anziani sono più vaccinati e, dunque, più protetti. Ma non basta, ancora quasi un ultracinquantenne su due non ha ricevuto nemmeno una dose in Friuli Venezia Giulia, il secondo dato peggiore dopo la Sicilia. Troppo poco per poter pensare di passare i prossimi mesi in tranquillità. L'apertura delle scuole e una vita meno all'aria aperta tipica del periodo autunno/inverno potrebbero far ulteriormente salire i contagi e, quindi, i ricoveri. Eppure nei centri vaccinali si vedono ora sopratutto giovani: nei prossimi giorni è attesa la più grande consegna di Pfizer e Moderna mai vista finora, ma sono fiale che potrebbero rimanere in parte in congelatore. Tante agende rimangono vuote; abbiamo i vaccini, abbiamo sempre meno persone da vaccinare.