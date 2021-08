OK delle regioni per i tamponi salivari per gli alunni di primarie e medie

La priorità è assicurare la didattica in presenza. Da domani studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado e delle università di Udine e Trieste potranno essere vaccinati anche senza prenotazione con accesso diretto ai centri vaccinali

di Francesca Vigori

Sui tamponi salivari per gli alunni di elementari e medie c'è l'ok delle regioni. "La priorità - ha sottolineato il presidente della Conferenza delle regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, "è la presenza degli studenti in piena sicurezza, superando definitivamente la didattica a distanza". Il Piano di monitoraggio della pandemia nelle scuole di primo grado del ministro della Salute è stato esaminato in una seduta straordinaria. Il sistema è già operativo in alcune regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia dove si prevedono 20mila test salivari al mese - di cui 12 mila messi a disposizione dalla Regione - in alcune scuole "sentinella". L'esame con i tamponi salivari è molto meno invasivo di quello naso faringeo: si tratta infatti di prelevare un campione di saliva tenendo in bocca, per circa un minuto, una spugnetta studiata per questo scopo. Interesserà scuole primarie e secondarie di primo grado, cioè bambini che non sono stati vaccinati. Le Regioni chiedono, però, chiarimenti sulla validazione metodica dei campioni salivari e il conseguente aggiornamento della circolare ministeriale. Intanto la Regione offre nuove opportunità per favorire le vaccinazioni: da domani studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado e delle università di Udine e Trieste potranno essere vaccinati anche senza prenotazione con accesso diretto. I dettagli sui centri vaccinali che aprono a questo servizio sono consultabili sul sito web della regione. Oltre a ciò verranno eseguiti tamponi gratuiti per la copertura nei 15 giorni successivi al vaccino e prima della validità del green pass.