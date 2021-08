Caos quarantene, l'Inps non riconosce più quelle 'preventive'

Niente più coperture per chi deve stare a casa a causa di un 'contatto' con un positivo. L'allarme di sindacati e Confindustria

di Andrea Saule

Da oggi, e soprattutto quando saranno emesse le prime buste paga, c'è il rischio caos: con effetto retroattivo, dal sei di agosto, l'Inps non riconosce più la malattia per tutte le quarantene covid dei dipendenti del settore privato. Il governo non ha rifinanziato la cifra del 2020, e questo crea un allarme sia tra i sindacati che nelle aziende. Attenzione, non parliamo di chi effettivamente è risultato positivo: in questo caso, si va in malattia, coperta a tutti gli effetti da ogni contratto nazionale. La mancata copertura riguarda le cosiddette quarantene preventive: in sostanza, quelle dovute a contatti con positivi, siano essi familiari o colleghi. Un periodo che può durare fino a 10 giorni: da qualche settimana, è stato ridotto a 5 per i vaccinati ma la sostanza non cambia.



In Friuli Venezia Giulia, la questione riguarda migliaia di persone, tutte quelle che per qualche ragione non possono lavorare da remoto: portuali, operai, autisti. Il problema è duplice per le aziende: da un lato si trovano senza il lavoratore e con difficoltà a programmare l'attività settimanale, dall'altra devono scegliere se metterlo in ferie forzate, pagare le giornate e relativi contributi oppure dare un permesso non retribuito e senza contributi. Quest'ultima opzione andrebbe a pesare sulle spalle dei lavoratori.



"Siamo preoccupati - spiega Villiam Pezzetta, segretario regionale della Cgil - abbiamo chiesto un incontro urgente al governo per rifinanziare lo strumento per tutto il 2021". Preoccupazione anche in Confindustria, che parla di pasticcio normativo: "Vorremmo capire chi paga: le aziende hanno sostenuto fin troppi costi extra" , le parole di Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine.