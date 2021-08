Raccolta firme per tre referendum

Raggiunto il quorum sull'eutanasia, i promotori puntano alle 500mila sottoscrizioni per le consultazioni popolari su giustizia, caccia e fine vita.

di Francesca Vigori

La prima iniziativa referendaria a raggiungere e superare il giro di boa del mezzo milione di firme necessarie per portare il quesito alle urne è quella sul fine vita. Sono più di 750.000 le persone in Italia che a oggi hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia. Oltre 500.000 firme sono state raccolte ai tavoli mentre quelle digitali hanno superato le 250.000. Il Friuli Venezia Giulia figura, dopo la Valle D'Aosta, la seconda regione per numero di firme in rapporto al numero di abitanti. Qui si è arrivati a quota 20 mila, afferma Sergio Keller dell'associazione Luca Coscioni e coordinatore del comitato promotore referendum eutanasia per il Friuli Venezia Giulia.



Il referendum si propone di abrogare la norma che punisce l'omicidio del consenziente aprendo la strada alla cosiddetta eutanasia attiva. E sono altri due i referendum abrogativi per i quali i comitati promotori sono mobilitati per raggiungere la soglia del mezzo milione di firme, giustizia e caccia. L'iniziativa sul tema giustizia si articola sei punti, la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati l'equa valutazione dei giudici, la separazione delle carriere, i limiti alla custodia cautelare e l'abolizione del decreto Severino sull'incandidabilità. Altro tema in cerca di firme per il referendum l'abolizione della caccia. I proponenti vogliono vietare l'attività venatoria modificando parzialmente la legge per la protezione della fauna selvatica del 1992.