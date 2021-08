Jonathan Milan è tornato a Buja, un rientro pieno di emozione

Il paese festeggia l'olimpionico del quartetto di ciclismo

di Giovanni Taormina

Da poche ore ha fatto rientro nella sua Buja che anche al suo arrivo in aeroporto a Venezia non gli ha fatto mancare il calore e l'affetto, è l'oro olimpico dell'inseguimento a squadre su pista e record mondiale Jonathan Milan per tutti il "Toro di Buja", 21 anni.



"Per quanto riguarda il record del mondo lo abbiamo fatto sia in semifinale che finale, ci siamo ripetuti, e anche lì in semifinale eravamo molto sbalorditi, siamo saliti col fatto di battere gli olandesi e sono contento di aver portato a casa la medaglia d'oro pesa tanto e sono contento di essere riuscito un po' a ritornare quello che tutti i miei compaesani, tutto il Friuli e l'Italia ci hanno dato in questi mesi, in questi anni di supporto e sostegno, e sono veramente molto contento...."



Stasera cosa ti aspetti? "Mi hanno già preannunciato qualcosa....e...non so cosa aspettarmi sinceramente ormai è tutta una sorpresa con loro".



Prossimi impegni? "A fine mese il Bigben tour e subito dopo ho in programma di certo la Parigi - Roubaix il 3 di ottobre e poi il campionato europeo su pista e sempre su pista i campionati del mondo".