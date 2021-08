Diffide contro il green pass? L'ufficio scolastico rassicura i presidi

"Chi non avrà certificato o esenzione valida farà il tampone a sue spese ogni due giorni", chiarisce la direttrice regionale Beltrame. Attesa per la piattaforma di controllo

di Francesca Vigori

La scuola deve iniziare, deve iniziare bene, e tutto il personale scolastico dovrà esibire il green pass. La direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, non nutre alcuna preoccupazione per le diffide che stanno arrivando in questi giorni contro la certificazione verde. Tra il personale scolastico non sono immunizzate 1876 persone, la maggior parte personale ata, poco più del 6% del totale dei lavoratori della scuola della regione. "Al primo settembre - afferma la dirigente - queste persone dovranno avere un certificato medico di esenzione valido, oppure faranno un tampone ogni 2 giorni, a loro spese naturalmente, e saranno tenuti sotto controllo". "Quanto alle diffide - aggiunge - mi sento di rassicurare i dirigenti scolastici: azioni come queste non hanno mai fermato il rispetto della legge".



L'attesa, ora, è per la piattaforma informatica promessa dal ministero per controllare i green pass di docenti e personale rispettando la privacy. Sarà gestita dalle segreterie delle scuole, incrociando codice fiscale e dati sanitari collegati. L'applicazione dirà solo se il pass è valido, senza ulteriori dettagli. Chi ha il bollino rosso non potrà lavorare, e neppure percepire lo stipendio. Uno strumento, quello della piattaforma, che risponde a quanto espresso dal Garante circa l'impossibilità di fornire le liste del personale che non si è vaccinato. Paradossalmente a fornire una sorta di elenco del genere potrebbero essere stati alcuni degli stessi no pass. La diffida anti certificazione verde recapitata ieri ai dirigenti scolastici della regione dall'avvocato udinese Luigi Gottardis ha allegate 30 pagine di firme. Ogni preside ha potuto leggere i nomi e riconoscervi il proprio personale.