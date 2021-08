Studio su 200 bimbi guariti dal covid: nessuno ha avuto conseguenze

Il Burlo Garofolo ha esaminato i risultati degli esami per la ripresa dell'attività agonistica. Sulla vaccinazione per gli under 12 la scienza è ancora prudente

di Nada Cok

Da gennaio gli agonisti di tutte le età e discipline guariti dal covid devono sottoporsi nuovamente alla visita di idoneità sportiva presso i centri di medicina sportiva prima di riprendere l'attività.



Una norma imposta dal ministero della Salute che, oltre a garantire a riprendere in sicurezza la pratica agonistica, ha prodotto anche dati anonimizzati utili alla ricerca sul covid.



In particolare i ricercatori del Burlo Garofolo di Trieste, in collaborazione con i centri di medicina sportiva di Gorizia e Monfalcone e del centro cardiovascolare di Trieste hanno preso in esame i dati su 200 ragazzi agonisiti pauci o asintomatici guariti dal covid.



Sottoposti a elettrocardiogramma, ecocardio, spirometria e una serie di esami sotto sforzo molto complessi e dettagliati, nessuno ha presentato anomalie conferma il direttore di Pediatria del Burlo Egidio Barbi.