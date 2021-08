Sos degli artigiani a Zaia e Fedriga: serve un tavolo di crisi

In regione negli ultimi sedici mesi 126 le cessazioni. La situazione peggiore a Trieste, con 70 ditte chiuse, 56 nell'udinese, 51 nel goriziano

di Antonio Caiazza

Gli artigiani del nord est fanno appello al premier Draghi e ai presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Zaia e Fedriga: serve un tavolo di crisi per un comparto che non ha protezioni.



E che vive un'emorragia di imprese da dieci anni: oltre 21mila quelle sparite, 2.600 in Friuli venezia Giulia, oltre 18mila in Veneto.



Crisi acuita dalla pandemia. In Friuli Venezia Giulia negli ultimi sedici mesi ne sono morte altre 126. La situazione peggiore a Trieste, con 70 ditte artigiane chiuse. 56 le cancellazioni nell'udinese, 51 nel goriziano. Ma il pordenonese va controcorrente e segna 51 imprese in piĆ¹. Il Veneto nello stesso periodo ne ha perse 794.



Un tessuto economico fondamentale che, dice la Cgia di Mestre tramite il suo direttore Paolo Zabeo, ora necessita di soccorsi.