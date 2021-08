Mille test salivari al giorno nelle scuole del Friuli Venezia Giulia

Vi saranno sottoposti, a campione, studenti e personale scolastico. Obiettivo il rientro in classe al 100 %

di Anna Vitaliani

Mille test salivari al giorno a cui sottoporre, a campione, gli studenti dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori, ma anche il personale scolastico. E' una delle misure presentate dall'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, al tavolo sulla ripartenza della scuola organizzato dall'ufficio scolastico regionale al quale hanno preso parte Regione, presidi, sindacati.



Saranno utilizzati anche i test friulani di Biofarma, azienda di Mereto di Tomba, che molto aveva investito sul prodotto rimasto però poi stoccato con 80 mila pezzi in attesa di utilizzo in magazzino. Lo scorso mese l'azienda ha regalato 15 mila test alla Regione. "Se verrà richiesto - aveva dichiarato il presidente della società, Germano Scarpa - si potrebbero produrre fino a 1 milione di test salivari al mese".



"Questo tipo di tampone non necessita di personale sanitario, perché lo si fa da soli, ma - annuncia Riccardi - la Protezione civile sarà coinvolta nel trasferimento dei campioni.



E se il Fvg è la prima regione d'italia per la vaccinazione dei docenti - con quasi il 100% di personale scolastico vaccinato - non va così bene la vaccinazione degli under 19. Il 47% si è vaccinato, 5,6 punti percentuali in meno della media nazionale.



"Ed è proprio tra i giovanissimi - ha dichiarato Riccardi - che ora il virus sta circolando". Ma l'obiettivo definito dal tavolo è di portare tutti i ragazzi in classe.



E sono soddisfatti i sindacati della scuola. Cgil-Cisl-Uil scrivono in un comunicato che le misure annunciate dalla regione su trasporti, personale e prevenzione vanno nella giusta direzione. Serve però un piano B - continuano le sigle sindacali - per fronteggiare eventuali recrudescenze dei contagi e controllare le fermate più affollate.



Rispetto all'anno scorso, in ogni caso, è lodata la tempestività delle nuove immissioni in ruolo tra i docenti, che sono 839 e precedono di quasi un mese quello dello scorso anno scolastico. Apprezzato anche l'annuncio della Regione relativo ai 3 milioni per finanziare il contingente con contratti Covid: erano in 1.800 le assunzioni in regione l'anno scorso tra docenti e Ata.



(nel servizio le interviste ad Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione, e a Daniela Beltrame, direttore Ufficio scolastico Fvg)