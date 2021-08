Nuova vita alla Terrazza a mare di Lignano, a settembre la gara

Anche una piscina a sfioro nel progetto dell'opera i cui lavori, pagati dalla Regione 8 milioni, dovrebbero essere completati nel 2024

di Giovanni Taormina

Uno dei simboli di Lignano Sabbiadoro, la Terrazza a mare, cambierà volto. L'intervento, per il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 8 milioni di euro, sarà realizzato dopo quasi 40 anni dalle ultime modifiche sostanziali.



Un ristorante stellato, un beach club, una sala istituzionale e una piscina a sfioro, alimentata con acqua di mare alcune delle novità.



Simbolo della riviera friulana, è cosi che si trasformerà un gioiello già all'avanguardia con i tempi, in grado di soddisfare le esigenze dei turisti e che, nel contempo, custodisce un patrimonio storico e architettonico di valore.



Gli uffici tecnici dell'assessorato al Turismo sono al lavoro per avviare la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione entro settembre. "Un'accelerazione importante - dice l'assessore Sergio Emidio Bini. "Si tratta di una sfida importante per l'amministrazione regionale che dà respiro alle ambizioni di rilancio del turismo regionale dopo la pandemia".



"Un'opera complessa, conclude l'assessore, anche dal punto di vista degli enti coinvolti. Una scommessa che puntiamo di portare a completamento nel 2024". Soddisfazione da parte del primo cittadino Luca Fanotto, che annuncia di portare l'accordo di programma in consiglio comunale la prossima settimana.



"Da anni, ormai, Terrazza a mare necessitava di un risanamento e miglioramento", spiega, "Sono molto contento di questo intervento che si aggiunge ad una serie di lavori che il comune sta portando avanti per la riqualificazione della città, come il rifacimento di via Lagunare e di Piazza Gregorutti e, grazie all'intervento della Regione, il completamento dell'Arena Alpe Adria.