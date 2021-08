Traffico intenso. E a Trieste pesa la chiusura della galleria di Montebello

Non solo vacanzieri. a confìgestionare al circolazione dell'ultimo fine settimana di agosto i lavori all'infrastruttura di piazza Foraggi

di Andrea Saule

Il sabato da bollino nero non è da solo traffico vacanziero. Sulle autostrade e sulle principali arterie in uscita dalla regione è stato intenso, ci sono state code a tratti soprattutto al Lisert, allo snodo di Palmanova e da Latisana verso il Veneto: normale amministrazione o quasi in quello che è il primo weekend di controesodo con i rientri dei vacanzieri con direzione nord. I disagi maggiori così sono stati per i triestini a causa della chiusura della galleria di Montebello, che collega la periferia sud al centro.



I lavori, necessari da almeno quindici anni per colpa delle infiltrazioni d'acqua che la rendono particolarmente pericolosa, sono cominciati in ritardo a luglio e secondo i piani non avrebbero dovuto comportare lo stop ai veicoli. Ma dopo diversi giorni di chiusure forzate a ore, si è deciso che il traffico sarà interdetto tutte le domeniche fino almeno a fine novembre. Per questo weekend però sono serviti due giorni di lavori. Risultato: traffico impazzito lungo le arterie secondarie in direzione centro. Quasi mezz'ora per percorrere il tratto dall'inizio di via dell'Istria a piazza Garibaldi, passando per via Molino a Vento. Strade che fanno fatica a reggere questi volumi, soprattutto di autobus: sei linee deviate, con le frequenti 20 e 21 rischiano di sfiorarsi ogni volta che incrociano un altro bus nella direzione opposta. Dal centro alla periferia invece, l'alternativa è la strettissima via del Destriero, con peraltro parecchie automobili parcheggiate irregolarmente che intralciano il passaggio. La polizia locale invita i cittadini a utilizzare la grande viabilità per gli spostamenti che non riguardano direttamente le zone di transito.