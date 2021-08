Trieste, l'inno afghano cantato in corteo contro la dittatura talebana

In trecento, quasi tutti afghani, hanno manifestato a Trieste per chiedere l'apertura di corridoi umanitari e consentire a centinaia di persone di mettersi in salvo. Le prefetture Fvg: "La regione non sarà in prima linea"

L'accoglienza dei profughi che arriveranno dall'Afghanistan attraverso i corridoi umanitari non vedrà in prima linea il Friuli Venezia Giulia, che negli anni ha accolto già molti afghani arrivati dalla rotta balcanica.



Lo affermano le prefetture della regione, ancora in attesa di direttive dal ministero dell'Interno sull'apertura dei corridoi umanitari per i civili che vogliono fuggire dai talebani.



Corridoi umanitari che sono stati invocati in un corteo a Trieste: circa trecento persone - in gran parte profughi afghani - hanno sfilato da piazza Unità a piazza Libertà per manifestare contro la dittatura dei talebani.



I partecipanti hanno cantato l'inno afghano, raccontato al megafono la sofferenza di mogli, figli, parenti e amici che si trovano in Afghanistan nella violenza di questi giorni e alle istituzioni hanno chiesto di attivare presto la rete dell'accoglienza e della solidarietà: al governo italiano la richiesta di non riconoscere i talebani e di non avere rapporti con loro.