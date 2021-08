Udinese, è super - Tucu

Una grande prova di Pereyra garantisce all'Udinese la qualificazione in coppa Italia contro l'Ascoli

di Andrea Vardanega

È il tucumano Pereyra a firmare la qualificazione dell'Udinese ai sedicesimi della coppa Italia, contro un Ascoli che a tratti ha fatto comunque dimenticare la differenza di categoria che esiste tra le due squadre.



Nella prima uscita davanti al proprio pubblico, dopo un anno e mezzo di porte chiuse, sia pure con uno stadio Friuli a capienza dimezzata - e poco più di duemila persone - l'argentino si è dimostrato già in condizione, dominando gli spazi tra area ed area, e firmando due dei tre gol che hanno chiuso la pratica, in circa un'ora di gioco.



La prima rete, a dire il vero, è un mezzo regalo del portiere marchigiano Leali, autore di una respinta poco efficace su un tiro di Pussetto. Così, dopo dieci minuti, l'Udinese si trova ad amministrare il vantaggio, con Luca Gotti che conferma la difesa a tre e che sembra aver trovato in Destiny Udogie, 18 anni, scuola verona, un esterno di centrocampo affidabile.



Il raddoppio arriva in apertura di ripresa: una buona azione corale dei padroni di casa, la palla arriva sui piedi di Molina, che con un preciso rasoterra batte di nuovo leali.



A stretto giro, la rete che chiude la gara, e che vede ancora Pereyra protagonista: il centrocampista argentino, che riceve palla sulla tre quarti, controlla a seguire, entra in area e scarica un sinistro preciso sul quale il portiere ospite, questa volta, non può nulla.



A quel punto, partita chiusa e girandola di cambi. Ma l'Ascoli non smette di provarci, e trova la rete della bandiera in pieno recupero, sfruttando un buco difensivo e portando d'Orazio a tu per tu con Silvestri, senza grossi margini di errore.