Giorgetti: il polo siderurgico alle Noghere si farà

Il ministro in visita all'Abs di Cargnacco. La cautela di Benedetti (Danieli): non c'è ancora la decisione di Metinvest, che ha altre due opzioni

di Antonio Di Bartolomeo

Il polo siderurgico di Trieste si farà. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita al nuovo impianto dell'acciaieria ABS del gruppo Danieli, che parteciperebbe con l'ucraina Metinvest nella creazione di un impianto di nuova generazione nella valle delle Noghere.



Il numero uno di Danieli Gianpietro Benedetti ricorda però che manca innanzitutto una decisione da parte di Metinvest, che ha sul tavolo due opzioni oltre a Trieste, una in Italia e una all'estero.



Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, consapevole delle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza a Noghere, è cauto e attende di vedere le carte.



Il colloquio tra Giorgetti, Fedriga e i vertici di Danieli si è incentrato sul futuro della siderurgia italiana più in generale: l'industria che più di tutte subirà gli effetti della trasformazione verde dell'economia. Lo conferma Anna Mareschi Danieli, vicepresidente ABS.



La giornata di Giorgetti in Friuli Venezia Giulia alla vigilia del G20 sull'innovazione è proseguita a Trieste all'Area Science Park e all'impianto Saipem del Porto Vecchio. Annunciata l'apertura nel capoluogo regionale da parte di Snam di una sede del centro nazionale per l'idrogeno.