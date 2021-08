Voto assistito per le amministrative di ottobre: come ottenerlo

La richiesta di voto domiciliare va presentata tra il 24 agosto e il 13 settembre

di Andrea Vardanega

Anche per le elezioni del 3 e 4 ottobre, gli elettori che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili possono richiedere di essere ammessi al voto domiciliare.



La richiesta di voto domiciliare va presentata tra il 24 agosto e il 13 settembre. Va rivolta al sindaco del comune, e deve comprendere un certificato medico rilasciato non prima del 19 agosto, che attesti l'infermità.



Saranno i presidenti di seggio, insieme ad uno scrutatore ed al segretario della sezione elettorale, a raccogliere il voto a domicilio.



Con le stesse modalità, potranno esprimere la propria volontà anche le persone ricoverate nei luoghi di cura che hanno meno di 100 posti letto, mentre nelle realtà con più di cento posti letto verranno creati dei seggi speciali ad hoc.



A favore di coloro che, per gravi impedimenti fisici, non possono esercitare autonomamente il proprio diritto di voto, la legge prevede poi la possibilità di essere accompagnati in cabina da un altro elettore.



L'annotazione del diritto al voto assistito viene registrata nella propria tessera elettorale mediante l'apposizione della sigla "AVD" ("che certifica il diritto").



L'annotazione viene apposta a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato; la domanda comprende un certificato rilasciato da un medico designato dall'Azienda sanitaria.



È però possibile vedersi riconoscere il diritto al voto assistito anche qualora l'impedimento fisico

- sia evidente

- sia attestato dal vecchio libretto di invalidità civile dell'INPS, nel quale, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei codici attestanti la cecità assoluta

- o a fronte della semplice esibizione, al seggio, di un certificato medico che comprovi l'impedimento.