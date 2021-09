L’Apu Old Wild West Udine si presenta alla sua città

Sul palco di Friuli Doc, con i ragazzi del team maschile, che parteciperà al campionato di A2 con la guida confermata di coach Matteo Boniciolli, anche le atlete della Women Apu

Stasera ( 11 settembre ) parte la stagione dell'Apu Udine con il primo match della Supercoppa di A2: appuntamento alle 20 in trasferta contro Mantova.



Ieri la squadra è stata presentata alla città in piazza Libertà, nell'ambito di Friuli Doc, la rassegna che ricordiamo è in corso fino a domani nel capoluogo friulano.



Con i ragazzi del team maschile, che parteciperà al campionato di A2 con la guida confermata di coach Matteo Boniciolli, anche le atlete della Women Apu, la nuova squadra nata dalla fusione con la Libèrtas, che anche in questo caso parteciperà al prossimo campionato di A2 con il nuovo coach Massimo Riga.



I giocatori dell'Apu sono partiti per Mantova subito dopo la presentazione di ieri sera: sul palco è salito anche l'ultimo acquisto, la guardia londinese Dwayne Lautier-Ogunleye, l'anno scorso a Poitiers in Francia, e che oggi debutterà con la maglia numero 23.



Per le ragazze, invece, oggi è in programma il primo impegno in assoluto della nuova squadra, un'amichevole casalinga a porte chiuse con la Nuova Pallacanestro Treviso