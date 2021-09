Lignano invasa dai motociclisti per una nuova edizione del Biker fest

Tanti i partecipanti provenienti dall'estero

di Giovanni Taormina

Lignano Sabbiadoro è invasa dai motociclisti per il trentacinquesimo Biker fest, una manifestazione che negli anni è diventata un evento rilevante non solo per Lignano, ma per l'intero Friuli Venezia Giulia.



Girando tra i numerosi stand sono tante le lingue che si sentono parlare tra i visitatori arrivati in sella alle loro moto



Green pass all'ingresso e numeri contingentati di accesso su un area di 480.00 metri quadrati, 450 piloti off road, 250 moto tour per visitare le città dell'Unesco e altri luoghi di particolare interesse in regione.



Numeri ufficiali al momento non sono disponibili ma vedendo la quantità di moto e persone in giro non è difficile ipotizzare lo stesso successo degli anni passati.



Nel servizio Martin Manera presidente del consorzio Lignano holiday, Stefano Berbabè Motociclista, Micke Persello organizzatore