L'Arpa Fvg rinnova la sua comunicazione puntando sul web e sui social

L'Agenzia regionale per l'ambiente potenzia se sue attività comunicative e di informazione per i cittadini attraverso il web, telegram e un'applicazione per i telefoni cellulari

di Francesca Vigori

Le previsioni del tempo animate, ma anche lo stato dell'ambiente in regione e la sua evoluzione nel tempo, a disposizione dei cittadini della regione attraverso il web, telegram e un'applicazione per i telefoni cellulari. L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, potenzia le sue attività di comunicazione ed informazione sfruttando tutti i canali disponibili, compreso i moderni social media.



E previsioni meteorologiche in formato video rappresentano una novità nel panorama dei servizi meteo forniti dalle Agenzie per l'ambiente presenti sul territorio nazionale. Si tratta di un video realizzato in formato MP4 dove una voce narrante spiega la situazione generale del tempo e le previsioni per i due giorni successivi, utilizzando immagini satellitari, mappe meteorologiche, tabelle di temperatura. Il filmato, pubblicato tutti i giorni feriali attorno alle 14.00, è consultabile sul sito e sul canale Telegram dell'Arpa.



a seconda novità riguarda il podcast settimanale. Sempre sul canale Telegram, ogni venerdì a partire da metà settembre verrà caricato un file audio con "le informazioni dall'ambiente". Una voce narrante presenterà le principali notizie a carattere ambientale accadute in Friuli Venezia Giulia, corredandole con dati e previsioni per la settimana successiva.