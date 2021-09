Il croato Prošek verso l'IGP europea. L'Italia prepara il ricorso

La richiesta croata di tutelare con il marchio IGP il passito dalmata Prošek è stata pubblicata dalla Gazzetta Europea. Insorgono i produttori del Prosecco italiano e il Ministero annuncia battaglia in sede UE

di Francesca Vigori

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della richiesta - avanzata dalla Croazia - di protezione della menzione tradizionale Prošek, formalizza l'avvio del riconoscimento della denominazione del vino che richiama l'italiano Prosecco. Quest'ultimo tuttavia, il vino italiano più copiato nel mondo, è prevalentemente spumante e secco.



Il Prošek croato invece è un vino passito fermo, paragonabile a un buon moscato. Non hanno, insomma, nulla in comune. La decisione della Ue non piace all'Italia, che si appresta a contestare.



"La decisione della Commissione Europea sul riconoscimento dell'Igp del vino croato Prosek è sbagliata, si legge in una nota del ministero delle Politiche agricole, che annuncia che utilizzerà ogni argomentazione utile per respingere la domanda croata.



Contrarietà anche da parte della Coldiretti regionale. In Friuli Venezia Giulia sono presenti oltre 4500 ettari di vitigni a glera, pari al 18 e mezzo per cento della superficie totale della denominazione interregionale (il resto è in Veneto).



"Siamo preoccupati e sorpresi", afferma il responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti FVG, Marco Malison, "per questa posizione della Commissione che è in contraddizione con le politiche comunitarie adottate da sempre sulla tutela delle denominazione di origine, basata cioè sul nome geografico".



Per questo, annuncia Malison, con i colleghi del Veneto e con Coldiretti nazionale faremo quanto nelle nostre possibilità per mantenere l' esclusiva del nome Prosecco".