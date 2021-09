Dal FVG parte una iniziativa per mettere in rete i festival artistici

Si punta a favorire la partecipazione anche in chiave turistica

di Armando Mucchino

Uno studio dell'Università di Ulm ha appurato che ogni euro speso in un Festival culturale ne genera 1,7 di ricchezza per il suo territorio, quindi oltre agli aspetti squisitamente culturali gli organizzatori devono mettere in conto anche come attirare e convogliare questi valori aggiunti.



Se ne parla in questi giorni in regione che ospita i lavori di "FestivalFinder.eu" progetto realizzato dall'European Festivals Association, in collaborazione con Mittelfest e il Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone.



Ospiti dei principali festival europei nelle chiesa di San Francesco della cittadina ducale hanno esplorato le possibilità di creare canali di interazione per mette in contatto la proposta culturale con il movimento turistico che può potenzialmente generare.



Dopo il successo ottenuto con l'EFFE LABEL, il marchio di qualità europeo per i festival artistici si sta lavorando al progetto EFFE SEAL.



Una proposta avanzata da sette città e dalle rispettive comunità di Festival, con l'obiettivo principale di consolidare la loro stretta collaborazione. Bergen, Belgrado, Edimburgo, Lubiana, Gent, Cracovia e Rotterdam, hanno proposto la stipula di uno statuto comune.



Dal Friuli si allarga la platea con gli aderenti che avranno diritto a ricevere uno spazio digitale riservato nel portale FestivalFinder.eu, attraverso il quale l'ente locale potrà promuovere i propri festival e mettere in risalto, a un pubblico di milioni di persone in tutto il mondo, le potenzialità del territorio.



Nel servizio Francesco Perrotta - Presidente Italia Festival, Roberto Corciulo Presidente Mittelfest