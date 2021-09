Friuli Doc, edizione di eccellenza

Le restrizioni dovute alla pandemia hanno "costretto" gli organizzatori a puntare sulla qualità e sull'eleganza dell'offerta

di Giovanni Taormina

Un Friuli Doc diverso nel format rispetto alle edizioni pre covid, una kermesse del gusto, conclusasi domenica sera, difficile da organizzare visto la situazione pandemica, ma che ha segnato un cambiamento nella forma, più qualità rispetto alla quantità, un Friuli Doc elegante, sicuro e ordinato una simbosi con Udine sotto le stelle . Le vie e le piazze di Friuli Doc sono state molto frequentate, ma non ci sono stati problemi di assembramenti.



Ai varchi i controlli del Green pass e gli steward nel momento in cui i tavoli e le sedie erano tutti occupati, perché i pasti potevano essere consumati solo da seduti, bloccavano temporaneamente gli ingressi. Numeri ufficiali non ce ne sono, ed è difficile fare una stima precisa delle presenze. In giro gli operatori si dicono molto soddisfatti per l'andamento della quattro giorni, con l'affluenza che è stata superiore rispetto a quella del 2020 e in alcune aree come il castello con numeri pre covid.



Anche gli eventi organizzati collateralmente alla manifestazione hanno ottenuto un buon riscontro di partecipanti. Un formato che sarà ripetuto nei prossimi anni e che ha segnato una sorte di banco di prova per le prossime manifestazioni in programma a Udine come Ein Prosit e poi la grande mostra, La forma dell'infinito, in mostra da ottobre a Casa Cavazzini fino al 27 marzo 2022. organizzata dal Comune di Udine e dal Comitato San Floriano di Illegio.