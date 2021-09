Friuli doc, niente varchi ma verifiche a campione del Green Pass

E ci si potrà vaccinare nella sede del Comune. Presentata sotto la Loggia del Lionello la 27ma edizione della kermesse enogastronomica

di Lillo Montalto Monella

Quest'anno per venire al Friuli Doc basterà avere il Green Pass, e ci si potrà vaccinare pure. Spariscono i varchi d'accesso dell'anno scorso, in favore di controlli a campione tra i presenti che occuperanno tavoli e panche nel centro di Udine.



E chi parteciperà alla kermesse avrà anche la possibilità di immunizzarsi contro il Covid, ha annunciato il sindaco Fontanini presente all'inaugurazione del 27° Friuli Doc alla loggia del Lionello.



Un centro vaccinale temporaneo aperto in sala Aiace di Palazzo d'Aronco, a numero aperto vista la grande disponibilità di fiale, aperto per tutti, residenti, stranieri e turisti da altre regioni per 3 dei 4 giorni di manifestazione.



Mezza giornata venerdì e domenica, giornata intera il sabato. Gli stand ricordiamo apriranno da giovedì 9 al 12 settembre. Proprio nel mese in cui si celebra il suo 798º compleanno e in un anno in cui la città ha fatto segnare il record di presenze turistiche.



12 i punti d'attività nelle principali piazze e vie cittadine. Ci saranno punti di informazione sui vaccini e verrà ricordato ovunque dell'obbligatorietà del green pass. Sanzioni in caso di trasgressione da 400 a mille euro. Il controllo Green Pass sarà deputato alle forze dell'ordine. Gli accessi saranno monitorati come da norme anti-terrorismo anche con l'ausilio di vigilanza privata.



Nel servizio Giuseppe Pavan, Presidente Confcommercio Udine