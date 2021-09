Gemona protagonista nelle giornate nazionali dei castelli

Torna il week end dedicato al patrimonio degli antichi manieri. In programma visite guidate al castello, al Duomo e al centro storico del borgo

di Giovanni Taormina

Un intero weekend da trascorrere tra castelli, fortezze, ma anche interi borghi che raccontano la storia dell'Italia con visite guidate da parte di esperti.



E' la giornata nazionale dei castelli che per la 22ma edizione, la sezione del Friuli Venezia Giulia, ha scelto quest'anno Gemona del Friuli, per raccontarne la sua storia, la sua ricostruzione post terremoto, e la storia del suo castello.



Visitatori provenienti anche da fuori regione hanno animato la visita nel paese simbolo del terremoto. Un piccolo segnale per la ripartenza dopo la pandemia



Nel servizio Nicola Badan presidente Istituto Italiano dei Castelli del Friuli Venezia Giulia