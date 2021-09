Giornate del Patrimonio, per visitare quello che di solito non si vede

Opportunità per gli appassionati d'arte con l'accesso gratuito a musei, gallerie ed aree archeologiche

di Maurizio Mervar

Un vigneto nel museo. Sono le viti di Santa Maria in Valle il monastero cividalese del VII secolo, suore Benedettine in origine poi le Orsoline. All'interno troviamo il coro ligneo del tempietto longobardo, commissionato dalla Badessa Margherita della torre nella seconda metà del XIV secolo. Il recente restauro evidenzia gli intarsi originali in noce, pioppo e larice. Dopo il ricondizionamento del tempietto il coro tornerà alla sede originale.



A Trieste flusso continuo di visitatori verso il teatro romano. Accesso gratuito anche alla basilica paleocristiana di via Madonna del Mare, scoperta nel 1961 ed esplorata solo in parte per le limitazioni statiche delle costruzioni sovrastanti. E sempre a Trieste apertura straordinaria di Palazzo Economo, famiglia greco-macedone, eretto a fine 800 oggi sede della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Al piano nobile il ciclo pittorico del Progresso, nella tela di Eugenio Scomparini si vede il primo nucleo della Ferriera di Servola. Poi il salone piemontese con la boiserie dorata.