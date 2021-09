Giro del Friuli, a Piancavallo trionfa il tedesco Jonas Rapp

Domani i 159 concorrenti affronteranno la terza e ultima tappa, da Mortegliano a Pordenone

A Piancavallo si è conclusa la seconda tappa del 57esimo Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia, corsa internazionale per Elite e Under 23.



Il tedesco Jonas Rapp ha vinto questa tappa molto impegnativa: 142 chilometri da Casarsa della Delizia a Piancavallo. Secondo posto, staccato di 10 secondi, per José Felix Parra Cuerda e terzo, in rimonta, a 1'32" Antonio Puppio.



Invariata la classifica generale, con Rapp in prima posizione tallonato da Parra Cuerda e da Puppio. Domani (5 settembre) i 159 concorrenti affronteranno la terza e ultima tappa, partenza da Mortegliano a mezzogiorno e mezzo, arrivo a Pordenone verso le 16.30.