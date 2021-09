Il vicentino Matteo Zurlo vince la prima tappa del Giro del FVG

151 chilometri, da Rive d'Arcàno a Tarvisio

Il 23 enne vicentino Matteo Zurlo ha vinto per distacco la prima tappa del Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per under 23 ed elite, da Rive d'Arcàno a Tarvisio, di 151 chilometri.



Zurlo ha staccato tutti a 6 chilometri dal traguardo, e all'arrivo ha preceduto di oltre un minuto un gruppetto di quattro corridori che è stato regolato da Filippo D'Aiuto. Media del vincitore oltre i 40 orari. Zurlo guida naturalmente la classifica generale.



Domani (4 settembre) la seconda tappa, da Casarsa della Delizia a Piancavallo, di 142 chilometri. con partenza alle 12.