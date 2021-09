Quelli del triathlon: nuoto bici corsa senza pause

Dopo la distanza olimpica, la gara sprint. Vittorie di Elisa Marcon e Massimo Cigana. Gherardo Mercati, 82 anni, ha concluso entrambe le prove

Si è chiuso a Grado il weekend dedicato al triathlon, lo sport che coniuga nuoto, ciclismo e corsa. Oltre 700 gli atleti giunti sull'isola per due giornate di gare favorite dal bel tempo. Sabato la gara sulla distanza olimpica, domenica invece la versione sprint più breve ma più intensa, cui si riferisce il servizio.



Partenze scaglionate, scendono in acqua prima le donne. Le norme anti Covid non consentono il grande avvio di massa e quindi anche per gli atleti controllare il distacco dagli avversari è più difficile. 750 metri di nuoto: Elisa Marcon, Cus Pro Patria Milano esce per prima in 11 minuti e 9 secondi, tra i maschi grande intensità in acqua per Marco Lorenzon di Castelfranco Veneto, con 9'14" dà un minuto di distacco al gruppo.



Velocità e attenzione nel passaggio alla bicicletta, importante non perdere tempo. 20 km in sella, Lorenzon non riesce a gestire il vantaggio e si fa rimontare dagli inseguitori. Massimo Cigana scende per primo dalla bici, poi vicinissimi Lorenzon e Dominin. Tra le donne Elisa Marcon mantiene la testa anche nei 5 km di corsa che attraversano il centro di Grado. Vince in un'ora, 9 minuti e 20". Seconda Chiara Lobba (Laser Schio), terza Elena Caccin di Volpago del Montello. Per i maschi Massimo Cigana di Vedelago Maniro Triathlon a 47 anni batte i ventenni in 59'42". Secondo Vincent Dominin, terzo Marco Lorenzon entrambi del team A3 Pederobba.

Ma l'applauso più caloroso è per Gherardo Mercati, 82 anni, che ha gareggiato anche ieri sulla distanza olimpica.