A Trieste Next le nuove frontiere dei viaggi spaziali anche per turisti

L'astronauta dell'Esa Luca Parmitano tra i protagonisti della seconda giornata

di Elisabetta Zaccolo

Atteso (e accolto) come una star Luca Parmitano, per lui la fila soprattutto di giovanissimi davanti al teatro Verdi per uno degli incontri più partecipati di Trieste Next.



Con il suo sottosuolo ancora inesplorato, la nuova frontiera è la luna, ha detto l'astronauta dell'Esa, ma lo spazio sta cambiando rapidamente, e la nuova frontiera è anche la corsa allo spazio dei privati: da sola, nel 2020, la space economy vale 370 miliardi euro.



"Vorremmo creare un habitat intorno alla Luna per poterci scendere con più frequenza per poter cerare delle basi di esplorazione sulla superficie ed esplorarla in maniera più approfondita per cui è sempre una frontiera, il nostro obiettivo è quello di sviluppare scienza e tecnologia per poter fare esplorazioni, il turismo spaziale ha altri obiettivi legati alla normalizzazione e monetizzazione, comunque si tratta sempre di allargare le conoscenze" - ha aggiunto Parmitano.



Anche in Italia la sostenibilità sta diventando una priorità per moltissime aziende. A spingere in questa direzione le direttive europee ma anche le mutate esigenze di lavoratori e consumatori. E di sostenibilità ha parlato l'imprenditore Andrea Illy:



"Sostenibilità significa soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future, bisogna innanzitutto che le imprese abbiano cura dell'impatto sociale e ambientale delle loro attività economiche, significa avere un approccio circolare, non lasciare scarti nell'ambiente e disordini vari in giro, avere una cura per l'ambiente che adesso per esempio si misura nella limitazione delle emissioni di carbonio piuttosto che di altri inquinanti"