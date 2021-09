Alice canta Battiato ed emoziona il pubblico di Udine

Carla Bissi, in arte Alice, protagonista di un sentito concerto omaggio al Maestro Battiato assieme all'Orchestra del Friuli Venezia Giulia, atteso evento sold out da settimane

Un concerto e una serata da ricordare quelli vissuti ieri sera al Castello di Udine con il concerto Alice Canta Battiato con la FVG Orchestra, diretta da Carlo Guaitoli. Un successo annunciato per un concerto attesissimo, inserito nel calendario della 23° edizione del festival Nei Suoni dei Luoghi e di Udinestate, i cui biglietti sono andati esauriti già da settimane. Un omaggio totale al Maestro Battiato quello proposto da Alice (Carla Bissi nella vita quotidiana), con una scaletta contenente solo canzoni scritte dal compianto Battiato, molte delle quali appositamente per la cantante forlivese, a sancire una collaborazione durata una vita e capace di toccare vette altissime, come la vittoria al Festival di Sanremo del 1981 con la canzone "Per Elisa", ieri applauditissima. Emozione, trasporto e commozione per oltre un'ora e mezzo di concerto, con il pubblico letteralmente rapito da canzoni memorabili come "Gli uccelli", "Povera Patria", "La stagione dell'amore", ""Ti vengo a cercare", "La cura", "Prospettiva Nevski" e "L'era del cinghiale bianco", che ha chiuso lo spettacolo per l'ovazione del pubblico.