Corteo no green pass. Il prefetto di Trieste Valenti: gestione riuscita

Al momento non sono in programma nuovi cortei. Necessario mediare tra il diritto di manifestare e quello di muoversi in città

di Antonio Di Bartolomeo

Il giorno dopo la nuova manifestazione contro la certificazione verde che ha portato in strada a Trieste non meno di 8mila persone, il prefetto Valerio Valenti si dice soddisfatto per la gestione dell'ordine pubblico. Al netto degli attacchi verbali diretti alle redazioni di Rai e Piccolo già visti lunedì e delle offese alle istituzioni, si sono evitati scontri fisici.



Molto eterogenea la composizione del corteo, che ha richiamato cittadini con estrazione sociale e di orientamenti politici diversi. L'organizzazione è stata presa in parte in carico da persone che fanno riferimento all'antagonismo, che hanno una lunga esperienza con le manifestazioni. Con loro la Questura ha avuto modo di trattare per concordare il percorso: per esempio, si temevano ripercussioni per l'attività delle crociere. Al momento non sono in programma nuovi cortei, ma è facile immaginare che le strade torneranno a riempirsi. Le autorità dovranno mediare tra il diritto di manifestare e quello di muoversi liberamente in una città non paralizzata per ore.