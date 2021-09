Presentati i cartelloni degli spettacoli Ert

Il circuito dei teatri nei piccoli comuni: quasi 200 giornate recitative, in gran parte dedicate alla prosa

"Insieme a Teatro". E' il motto benaugurante della nuova stagione dell'ERT, l'ente teatrale regionale presentata oggi a Udine e che si svilupperà in 28 sale teatrali del Friuli Venezia Giulia. 195 recite per 77 titoli in cartellone tra prosa, danza e musica tra cui 17 spettacoli prodotti dalle compagnie regionali.



Tra i tanti appuntamenti, l'eredità di Dante con "Intelletto d'amore", spettacolo firmato da Gabriele Vacis e Lella Costa. Ci saranno Esclusive, come il racconto di Herman Melville "Bartleby lo scrivano" con Leo Gullotta, e novità quali "Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione", ispirato al testo di Serena Dandini e il musical Cyranò di Riccardo Pazzaglia e Domenico Modugno con Gennaro Cannavacciuolo.



E a proposito di ritorni, il cartellone dell'Ert ospiterà nuovamente gli Oblivion, Natalino Balasso e Angela Finocchiaro. E poi la musica con tre appuntamenti con la FVG Orchestra e la danza contemporanea tra cui lo spettacolo della giovane coreografa friulana Giulia Beàn. La stagione completa può essere consultata a partire da domani sul sito ertfvg.it