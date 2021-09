Al via il nuovo anno formativo del Civiform

Oltre 600 iscritti solo a Cividale del Friuli

di Giovanni Taormina

Tutto pronto per l'avvio dell'anno formativo al Civiform con oltre 600 iscritti solo a Cividale del Friuli ai vari corsi triennali che permettono di diventare Cuoco, Cameriere, Panettiere e Pasticcere, Grafico, Elettricista, Acconciatore ed Estetista ed inserirsi velocemente nel mercato.



E per chi vuole il quarto anno,nella sola sede di Cividale sono cinque i quarti anni prossimi all'avvio Tecnico di cucina, Tecnico di sala e bar, Tecnico dei trattamenti estetici, Tecnico dell'acconciatura e Tecnico della trasformazione agroalimentare, percorsi realizzati realizzati in alternanza scuola-lavoro, al termine dei quali si ottiene un diploma professionale.



Talvolta questi corsi di formazione a cui si accede dopo il percorso della sciola dell'obbligo sono considerati dai più di serie B, ma agli occhi delle aziende sono fondamentali per l'accesso al mondo del lavoro. E i risultati non mentono tanto che più del 70% trova un lavoro stabile entro un anno dalla qualifica.



Nel servizio Chiara Franceschini direttrice del Civiform