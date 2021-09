88 enne di Monfalcone uccide la figlia e poi si toglie la vita

Stellio Cerqueni di origine serba ma residente nella città dei cantieri, ha freddato la donna, Doriana, 60 anni, davanti alla sua abitazione nel padovano. La tragedia nel giorno del compleanno di lei

Un padre ottantottenne, Stellio Cerqueni, residente a Monfalcone, ha freddato la figlia, Doriana, 60 anni, dopo averla raggiunta nella sua abitazione, a Sarmeola di Rubano, nell'hinterland padovano. Poi ha utilizzato la stessa arma per suicidarsi. Entrambe le vittime erano originarie della Serbia.



La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri che stanno ancora definendo i contorni della vicenda ed accertando i motivi del gesto.



La lite, a cui è seguita la tragedia, è avvenuta in strada, davanti alla casa della donna, nel giorno del compleanno di lei



Da quanto si apprende vi sono forse rancori e dissapori familiari, legati anche ad attività economiche, alla radice

dell'omicidio-suicidio.



Giunto a Sarmeola da Monfalcone in auto, forse accompagnato da qualcuno, dopo aver fatto uscire in strada la figlia

l'anziano padre ha esploso contro di lei due colpi di pistola, uccidendola, poi si è tolto la vita sparandosi un colpo al petto.



Secondo quanto raccolto tra i familiari dai Carabinieri della stazione locale, assieme alla Sezione operativa della Compagnia

e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Padova, Stellio e Doriana Cerqueni non si vedevano e non avevano

rapporti da lungo tempo.



Cerqueni gestiva in passato un supermercato a Cividale del Friuli con un socio all'incirca della sua età, che in

seguito una trentina di anni fa sposò la figlia. Il genero era rimasto vedovo, con tre figli, e con Doriana ne ha avuto un

altro.



La donna a Rubano gestiva un mobilificio. Al momento del delitto, in casa con lei c'era uno dei figli del marito, di 50

anni.



L'arma rinvenuta sul luogo del doppio delitto, è stata sottoposta a sequestro. Le due salme sono state portate

all'obitorio dell'ospedale civile di Padova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.