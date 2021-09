Patto tra sindacati e confindustria per incentivare gli operai a vaccinarsi

Le aziende fino alla fine di settembre pagheranno la metà del costo dei tamponi fatti dai dipendenti. Lo scopo è dare l'opportunità ai dipendenti di vaccinarsi, aspettando decisioni più nette da parte del governo.

di Lillo Montalto Monella

Un incontro distensivo tra Confindustria e sindacati per evitare di creare spaccature in azienda e scongiurare un autunno caldo, soprattutto in un periodo di vento in poppa per l'economia. Il tavolo tra l'associazione degli industriali e i principali sindacati regionali, nella sede di Confindustria Udine, si è concluso con una fumata bianca. Tanto che a fine meeting sindacati e industriali hanno emesso un comunicato comune.



L'unica vera arma è la prevenzione, ovvero il vaccino, hanno concordato le parti. E così se finora l'azienda per garantire la continuità produttiva pagava il 100% del costo dei tamponi ai lavoratori, per un mese fino al 30 settembre si farà metà e metà. 50% dei costi saranno sostenuti dai lavoratori, 50% dalla proprietà, di modo di dare opportunità a chi non si è vaccinato di prenotarsi ma, soprattutto, sperando che il governo nel frattempo legiferi in maniera netta su un obbligo vaccinale in azienda.



Non solo. Da un lato Confindustria cercherà di sensibilizzare le aziende a favorire pasti d'asporto caldi ai lavoratori non in possesso di pass vaccinale che non possono accedere alla mensa. Allo stesso tempo, si cercherà ove possibile di installare tensostrutture, anche se sono necessari permessi e accorgimenti adeguati. Sia per garantire una buona ventilazione anti agenti patogeni, sia per garantire il riparo dalle intemperie invernali.



Dall'altro lato, i sindacati si dicono pronti a mettere tutto il loro impegno per promuovere le vaccinazioni tra i lavoratori. Si discuterà di vaccinazione nelle assemblee dei lavoratori, e sarà responsabilità delle parti sociali aggiornare e migliorare i protocolli per la gestione degli spazi comuni in tutte le aziende, comprese le mense.



La riunione regionale arriva all'indomani delle parole del presidente nazionale di Confindustria, Bonomi, che aveva parlato di irresponsabilità da parte dei sindacati, che sostengono da tempo come spetti al governo decidere sull'obbligo vaccinale per tutti, in azienda. In Friuli Venezia Giulia però l'atmosfera è più distesa, e fin da inizio pandemia c'è stata grande collaborazione nel redigere i protocolli e un livello basso di conflittualità.